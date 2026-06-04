Limasol’a bağlı “Zakaki” (Zakaki) köyünde bulunan bir şirket binasının dün sabaha karşı, kimliği belirsiz şahıslar tarafından kurşunlandığı bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, polisin şu ana kadar elde ettiği bilgilere göre, saldırganların 2 kişi olduğunu ve saldırıyı otomatik silahla gerçekleştirdiklerini kaydederek, binada ve çevresinde 20 mermi bulunduğunu yazdı.

Gazete, şirketin sahibinin yurtdışında olduğunu ve döndüğünde kendisinden ifade alınacağını belirterek, soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.