Güney Kıbrıs’ta, gazeteci Makarios Drusiotis’in ortaya koyduğu iddialar ve yayımladığı belgeler ile ses kayıtlarının ardından polis tarafından başlatılan ve kamuoyunda “Sandy davası” olarak bilinen soruşturmayla ilgili gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Politis gazetesi, manşetten ve iç sayfadan geniş yer ayırdığı haberinde, Rum polisinin “Sandy” davasıyla ilgili soruşturmasının, "iddiaların asılsız" olduğunu ortaya koyduğunu yazdı.

Rum polisinin, Makarios Drusiotis’in iddialarıyla ilgili nihai araştırma sonucunu dün açıkladığını kaydeden gazete, polisin “Sandy” davasıyla alakalı tüm mesajlar ve bilgilerin "yalan ve uydurma" olduğu sonucuna vardığını iletti.

Öte yandan gazete çeşitli çevrelerin, söz konusu davayla ilgili ciddi soruların cevapsız kaldığı değerlendirmesinde bulunduklarını da kaydetti.

Gazeteye göre, Rum Polisi Genel Müdürü Themistos Arnautis, konuyla ilgili dünkü açıklamasında ortaya çıkan sonucun net olduğunu, çünkü iddialarda adları geçen kişiler aleyhinde herhangi bir delil ortaya çıkmadığını ifade etti.

Haberde, Hukuk Dairesinin ise polise, yalan haber oluşturma, yayımlama ve yayma suçlarıyla ilgili belirli kişiler aleyhinde cezai araştırma başlatılması konusunda direktif verdiği de belirtildi.

Öte yandan, gazeteci Makarios Drusiotis ise polisin konuyla ilgili açıklamasına tepki göstererek, polisin açıklamalarının araştırmanın başladığı ilk günden bu yana basına sızanlarla aynı çizgide olduğunu, çıkan sonucun da sistemi kontrol etmeye devam eden eski Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in yaptığı açıklamalarla da tamamen aynı olduğunu kaydetti.