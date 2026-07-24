BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Brüksel’de gerçekleştirdiği temaslar, Rum basınında yer aldı.

Haravgi gazetesi, BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve AB Kıbrıs Özel Temsilcisi Raffaele Fitto ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile önceki gün öğleden sonra gerçekleştirdiği temasların "çok olumlu ortamda" gerçekleştirildiğini yazdı.

Temasların "oldukça yapıcı bir ortamda gerçekleştirildiğini, her iki tarafın ileriki dönemde sıkı iş birliğine ilişkin iradesini" teyit ettiğini yazan gazete, temaslara vakıf bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Holguin ile Fitto’nun "doğrudan iletişim kanalını muhafaza etme konusunda mutabakata vardığını" belirtti.

Haberde, görüşmelerde Avrupa Komisyonu’nun Türkiye ile iletişim kanalının açık tutulmasındaki rolünün önemine vurgu yapıldığı, ayrıca Avrupa kurumlarının BM Genel Sekreteri'nin "Kıbrıs sorunundaki sürecin yeniden başlatılmasına yönelik çabalarına desteğini yinelediği" ifade edildi.

Gazete, yine aynı bilgilere atıfta bulunarak "özlü gelişmelerin", BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in Kıbrıs ziyaretinin, ardından yaşanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre Holguin'nun, Brüksel’de bulunmaması nedeniyle Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ile görüşemezken, Costa’nın diplomasi danışmanı Anna-Maria Boura ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Öte yandan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın da geçen salı günü Holguin ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından, "AB’nin; BM’nin Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik girişimlerine desteğini yinelediği" kaydedildi.

Haravgi gazetesi ayrıca, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in Holguin ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Komisyon’un "Kıbrıs sorununun çözüm sürecinin yeniden başlatılmasına yönelik çabalara desteğini teyit ettiğini" aktardı.

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