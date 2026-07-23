Fileleftheros gazetesinde yer alan haberde, 41 yaşındaki Mikdat’ın sınır dışı edilerek, bir terör davasıyla ilgili Güney Kıbrıs’a teslim edilmesi ardından uluslararası alanda verilen tepkilere Endonezya makamlarının kayıtsız kalmadığı belirtildi.

Endonezya yetkili makamlarının dün açıklama yaparak Mikdat’ın sınır dışı edilmesi ve Güney Kıbrıs’a teslim edilmesiyle ilgili usule aykırı bir prosedür izlendiğine dair iddiaları reddettiğini kaydeden gazete, Endonezya hükümetinden üst düzey bir yetkilinin dün Rum Yönetimi'nin Endonezya’daki büyükelçisiyle görüştüğünü ifade etti.

Haberde, Filistin medyası ile Cenevre’deki sivil toplum örgütlerinin Mikdat’ın Güney Kıbrıs’a “Ekspres prosedürlerle” teslim edildiği konusunda geçen haftadan bu yana endişe belirttikleri, aynı zamanda Mikdat’ın haklarının ihlal edildiği ve Güney Kıbrıs’tan İsrail’e teslim edilmesi konusunda şüpheler ortaya koyduğu da anımsatıldı.

Endonezya yetkili makamlarının dün tüm bunları kesin bir dille reddettiğini yazan gazete, Endonezya makamlarının yaptıkları açıklamalarda hiçbir hak ihlalinin olmadığı, bununla birlikte Mikdat'ın siyasi bir aktivist olduğu iddiasını da kesin bir dille reddeden bir mesaj gönderdiğini ekledi.