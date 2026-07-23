Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in 2023'deki seçim kampanyasında finansman yolsuzluğu yaptığına dair soruşturma Rum basınında yer almaya devam ediyor.

Haravgi gazetesi, “Rum Yönetimi Başkanlığı'nın örtbas operasyonu Videogate" skandalının AKEL’in inisiyatifiyle Meclis'e sevk edileceğini yazdı.

Haberde, konunun 31 Temmuz’da Rum Meclisi Kurumlar Komitesi’nin olağanüstü oturumunda ele alınmasının beklendiği kaydedildi.

Habere göre AKEL’in Rum Meclis Grup Sözcüsü Yorgos Lukaidis, dün Rum Meclisi Kurumlar Komitesi Başkanı Dimitris Dimitriyu’ya gönderdiği mektupta sorgu memurunun yaptığı açıklamanın ve hazırladığı raporun incelenmesi için derhal komitenin toplanmasını talep etti.

AKEL, açıklamasında şeffaflık ve hesap verilebilirlik vurgusu yaparken, raporun tümünün yayınlanması talebinde de bulundu.

Ocak ayında sosyal medyada yayımlanan sekiz dakikalık tartışmalı videonun arkasında olduğunu resmen kabul eden “Black Cube” adlı İsrailli özel istihbarat şirketinin avukatı Andonis Dimitriyu ise açıklamasında Rum makamlarına teslim edilen malzemenin tamamının orijinal olduğunun onaylandığını belirtti.

Dimitriyu, müşterilerinin sorgu memurlarıyla iş birliği yaptığını ve Güney Kıbrıs’a giderek ifade verdiğini ayrıca yaklaşık 26 saatlik ham kayıtları da ilgili makama teslim ettiklerini kaydetti.

Politis gazetesi, “Eski Bakanlar Hukuk Dairesi'nin Merceğinde” başlıklı manşet haberinde eski Rum bakanlardan Yorgos Lakkotripis ile Yorgos Lillikas’ın Videogate skandalıyla ilgili 26 saatlik materyalde görüldüğünü yazdı.

Gazete, Hukuk Dairesi çalışanlarının Lakkotripis ile Lillikas’ın “nüfuz ticareti suçu” işleyip işlemediğinin tespiti için soruşturmayı üstlenen Andreas Pashalidis’in raporunu incelemeyi üstlendiğini kaydetti.

Gazete, “nüfuz ticareti suçunun” ciddi bir yolsuzluk olduğuna da işaret etti.

Rum Meclisi Kurumlar Komitesi'nin 31 Temmuz’da olağanüstü toplanacağını da yazan gazete, bağımsız sorgu memuru Andreas Pashalidis’in sunduğu rapordaki çelişkilerle ilgili izahata çağrılacağını da kaydetti.

Videogate skandalıyla ilgili cezai araştırma raporunun kamuoyunun bilgisine de Meclis'e de sunulmayacağını yazan gazete, bunun Hukuk Dairesi tarafından değerlendirildiğini, herhangi bir kovuşturma yapılması durumunda bunun delil niteliğinde olacağını ekledi.