Politis gazetesi ve diğer gazeteler, 25 yaşındaki Nepalli bakıcının, çocuklarla yürüyüşe çıktığı esnada üç köpeğin saldırısına uğradıklarını yazdı.

Köpeklerin saldırısı sonucu Nepalli kadının vücudunun sağ kısmından ciddi şekilde yaralandığını yazan gazete, 3 yaşındaki çocuğun ise ayağından yaralandığını, bölgede çalışan iki kişinin, kadın ve çocukların yardımına koşarak ambulansı aradığını belirtti.

Habere göre, hastaneye kaldırılan 25 yaşındaki kadın hemen ameliyata alınırken 3 yaşındaki çocuk ise acil servisteki tedavisinin ardından taburcu edildi.

Rum polisi, köpeklerin sahibi olan 43 yaşındaki Belaruslu ile eşi 36 yaşındaki Slovakyalı çifti ihmal nedeniyle tutukladı.

36 yaşındaki kadın polise verdiği ifadede köpeklerin kaçmaması için demir parmaklıklara çift demir ağ koyduğunu ancak köpeklerin bunları kırmayı başardığını söyledi.

43 yaşındaki eşi ise verdiği ifadede olay sırasında Platres bölgesini ziyaret ettiğini ve olay sırasında ne yaşandığını bilmediğini ifade etti.

36 ve 43 yaşlarındaki şahıslar hakkında iki gün tutukluluk emri verilirken, köpekler ise yasaklı ırk olup olmadıklarının belirlenmesi amacıyla köpeklerle ilgili özel bir merkeze gönderildi.