Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nu, Doğu Akdeniz Üniversitesi'nden emekli çıkan sınırlı bir kesimin aldığı emekli maaşı konusunda söylediklerinden dolayı sorumluluğu başkasına atmakla eleştirdi.

Söz konusu emeklilik maaşlarının hükümetinin yetki alanında bulunduğunu kaydedilen açıklamada, Çavuşoğlu'nun sorunun çözümü için gerekli yasal ve idari adımları atmadığı ileri sürüldü.

Açıklamada DAÜ’nün kuruluşundan önce, kamu görevlisi statüsünde bulunan ve DAÜ’nün kuruluş yasasıyla DAÜ kadrolarına aktarılan personelin, siyasi iradenin yaptığı yasal düzenlemelerle DAÜ’den emekli maaşı çektiği belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu kamu emeklisi personele tanınan emeklilik hakları ne toplu iş sözleşmeleriyle verilmiş bir ayrıcalık, ne de DAÜ yönetimleri tarafından oluşturulmuş bir uygulamadır. Bu haklar, geçmişte devlet tarafından yapılan yasal düzenlemeler sonucunda ortaya çıkmıştır" dedi.

Bakan Çavuşoğlu'nu DAÜ'nün kötü yönetildiği algını yaratma gayreti içerisinde olduğu savunulan açıklamada, "Bakan, bu kişiler üzerinden DAÜ’de yüksek maaşlar olduğu algısını yaratarak, DAÜ’de kötü yönetim sonucunda ortaya çıkan maliyetlere bir gerekçe ve kılıf hazırlama çabası içerisindedir" denildi.

Açıklamada, Çavuşoğlu'nun 4 Nisan 2024'de imzaladığı protokolde, Bakanlar Kurulu adına Milli Eğitim Bakanlığı'nın "emekli muvazzaf tekaüdiyeli personele ilişkin mali sorumluluklar konusunda gerekli yasa ve/veya tüzük değişikliklerinin yapılması için gerekli çalışmaları yürütmeyi" kabul ve taahhüt ettiği de kaydedildi. Açıklamada, "Bu protokolün altında KKTC Bakanlar Kurulu adına bizzat Nazım Çavuşoğlu’nun imzası bulunmaktadır" denildi.

Açıklamada Çavuşoğlu'nun protokolün verdiği yetkiyle neden son iki yıldır mevzuat düzenlemesi yapmadığını açıklaması da talep edildi.

Konuyla ilgili Meclis’te oluşturulan komitede, ilgili kişilerin kurduğu dernek tarafından sunulan uzlaşı önerilerini dikkate almayanın da Çavuşoğlu olduğu ileri sürülen açıklamada, Bakan'a protokol gereğini yapma çağrısında bulunuldu.