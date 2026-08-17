Limasol’da cuma akşamı Suriye uyruklu oldukları belirtilen 39 yaşındaki iki kişi arasında yaşanan anlaşmazlığın bıçaklı saldırıyla sonuçlandığı bildirildi.

Alithia gazetesinin haberine göre, polis açıklamasında, olayda yüzünden yaralanan kişinin Limasol Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı belirtildi.

Tedavisi yapılan yaralı, daha sonra hastaneden taburcu edildi.

Bıçaklı saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen diğer kişi ise polis tarafından gözaltına alındı. Zanlı, Limasol Kaza Mahkemesi’ne çıkarılırken hakkında 6 günlük tutukluluk emri verildi.