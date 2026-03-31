Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum yönetimi başkanı Nikos Hristodulidis, 6 Nisan Pazartesi günü bir araya gelecek.
Görüşme, saat 16.30'da ara bölgedeki BM Misyon Şefi’nin konutunda gerçekleşecek.
BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliği yapacağı toplantı basına kapalı olacak.
UNFICYP Sözcüsü Aleem Siddique, görüşmeye Diagne’nin ev sahipliği yapacağını ancak toplantıya katılmayacağını belirtti.
Görüşmenin formatının, liderlerin şubat ayında aynı yerde gerçekleştirdiği toplantıyla aynı olacağı ifade edildi.