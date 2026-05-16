Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, ekonomi ve maliyede somut planlarının hazır olduğunu söyledi. İncirli, Taşkent’te halkla buluşarak, yurttaşların sorun ve talepleri dinledi.

CTP’den verilen bilgiye göre, İncirli, burada yaptığı konuşmada, “Özellikle ekonomi ve maliye alanında, kayıt dışılıkla mücadele, mali disiplin ve yapısal iyileştirmeler konusunda somut planlar hazırladık, toplumun tüm kesimleriyle birlikte yol haritamızı oluşturduk. Bu memleketin geleceğini hep birlikte kuracağız” dedi.

Etkinliğe, CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi, Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, CTP Girne İlçe Başkanı ve Milletvekili Ongun Talat, milletvekilleri ve partililer katıldı.

İncirli, CTP’nin örgütlü mücadele geleneğine ve tek başına iktidar hedefine vurgu yaparak, CTP’nin yıllardır dayanışma, emek ve örgütlü mücadeleyle ayakta duran bir parti olduğunu belirtti.

Mevcut hükümete karşı halkta güçlü bir değişim talebi olduğunu ifade eden İncirli, "Seçimin tarihi belli olmayabilir ama sonucu bellidir. Bu seçim CTP’nindir” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında ülkenin içinde bulunduğu ekonomik ve sosyal tabloya da değinen İncirli, mevcut hükümetin ülkeyi büyük bir borç yükü ve ciddi bir yönetim kriziyle karşı karşıya bıraktığını söyledi.

Buna karşın CTP’nin aylar süren çalışmalarla toplumun tüm kesimlerini aynı masa etrafında buluşturduğunu belirten İncirli, sendikalar, meslek örgütleri, sektör temsilcileri ve uzmanlarla birlikte ortak bir gelecek için kapsamlı hazırlıklar yapıldığını ifade etti.

Ayrıca konuşmasında gençlerin geleceği, çocukların ülkede kalabilmesi ve toplumun yeniden umut kazanmasının en büyük hedefleri olduğunu vurgulayan İncirli, “Bizim şu anda verdiğimiz mücadele bir toplumsal varoluş mücadelesidir. Bu ülkenin geleceğini kuracak siyasi parti CTP’dir” dedi ve CTP’nin yalnızca bugünü değil geleceği de kurtarmak için yola çıktığını ifade etti.

-Kişi

CTP Genel Sekreteri Mehmet Kale Kişi ise, konuşmasında örgütlü mücadelenin önemine ve yaklaşan seçim sürecine dikkat çekti.

Ülkenin yaşadığı sorunların aşılması için tek başına güçlü bir CTP iktidarına ihtiyaç olduğunu vurgulayan Kişi, 2026 yılının çok kritik bir dönem olacağını söyledi. Kişi, “Halk, yaşanan sorunlardan dolayı büyük bir umutsuzluk yaşıyor. Ancak CTP, ülkeyi yeniden ayağa kaldıracak hazırlığa sahip” dedi.

Yerel yönetimlerde elde edilen başarıların da bunun en somut örneklerinden biri olduğunu dile getiren Kişi, CTP’li belediyelerin hizmet anlayışıyla halkın güvenini kazandığını, CTP’nin hem yerelde hem genelde güçlü bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydetti.

-Çelebi

Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi de yaptığı konuşmada, CTP’li belediyelerin halk odaklı hizmet anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Taşkent’te önemli projelerin hayata geçirildiğini, özellikle gençlere yönelik spor olanaklarının artırıldığını belirten Çelebi, “CTP’li bütün belediyeler aynı anlayışla çalışıyor. Temel hedef halkımıza hizmettir” dedi.

Yerel yönetimlerde uygulanan politikaların halka doğrudan dokunduğunu ifade eden Çelebi, CTP’nin örgütlü mücadeleyle güçlenmeye devam edeceğini söyledi ve halkın desteğiyle partiyi tek başına iktidara taşıyacaklarını iddia etti.