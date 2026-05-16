Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’nin, Barış Harekatı ile insanlık dışı saldırıları, akan kan ve gözyaşını durdurduğunu, Kıbrıs Türk halkını yok oluştan kurtardığını vurgulayarak, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Meclisi’nde Türkiye’ye yönelik yaptığı hadsiz, skandal ve provokatif açıklamalarını şiddetle kınıyoruz" dedi.

Başbakan Üstel, Hristodulidis’in, Türkiye’nin Kıbrıs’ta asla savaş suçu işlemediğini, Kıbrıs’ta soykırıma uğrayanın Kıbrıs Türk halkı olduğunu anlaması gerektiğine işaret ederek, halkı toplu mezarlara gömen, köyleri yakan, sivilleri katleden, darbe yapan zihniyetin Rum-Yunan faşizmi olduğunu vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in Yunanistan Parlamentosu’nda Türkiye’ye yönelik söylemlerine ilişkin açıklamada bulundu.

Üstel açıklamasında, “Türkiye, Kıbrıs Türk halkına güvenlik sağlayan, adada barışı tesis eden ve 52 yıldır bu barış ortamını koruyan yegane güçtür” diyerek, bugün Kıbrıs’ta huzur içerisinde yaşanabilmesinin temelinde 20 Temmuz 1974’te Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen Barış Harekatı olduğunu vurguladı. Üstel, bu harekatın yalnızca Kıbrıs Türklerine değil, Rum halkına da huzur ve güven ortamı sağladığını belirtti.

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

“Rum liderliği şunu unutmamalıdır ki; Bugün Kıbrıs’ta kendileri de Barış ve huzur içinde yaşıyorsa, bunu sağlayan 1974 Barış harekatı ile adaya gelen barış ortamıdır. Unutulan ya da unutturulmaya çalışılan gerçek budur.”

Kıbrıs Türk halkının, Türkiye’nin içinde olmadığı hiçbir anlaşmaya ve hiçbir geleceğe onay vermeyeceğinin bilinmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Üstel şöyle devam etti;

“Kıbrıs Türk halkı egemen eşitliğinden, garantilerden, devletinden ve Anavatan Türkiye ile olan tarihi bağlarından asla vazgeçmeyecektir.

Hristodulidis ve temsil ettiği zihniyet, ancak bu gerçekleri kabul ettiği takdirde Kıbrıs’ta kalıcı, adil ve sürdürülebilir bir uzlaşının yolu açılabilir.

Aksi takdirde atılan her provokatif adım karşılıksız kalmayacak, söylenen her söz cevabını bulacaktır. Hiç kimsenin, Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile tarihten, gönülden ve kardeşlik hukukundan gelen bağını koparmaya gücü yetmeyecektir.”