Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin arifesinde bağımsız aday Hüseyin Gürlek, Cumartesi günü ani bir kararla adaylıktan çekildi.

Ersin Tatar lehine adaylıktan çekildiğini açıklayan Gürlek, adaylıktan çekilme kararını yazılı bir açıklamayla duyurdu.

Gürlek’in açıklaması şöyle:

“Adaylıktan Ersin Tatar lehine çekiliyorum.

Bu kritik seçimde, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti ve tüm Doğu Akdeniz’in çıkarları iki devletli bir çözümden yana olup, söz konusu olan vatansa gerisi teferruattır. Bu süreçte bize destek veren, bizimle yol yürüyen tüm arkadaşlarımızın da ortak hassasiyeti bu yöndedir ve bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük. Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce Vatan, önce devlet, önce Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.