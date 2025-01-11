Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Lideri Nikos Hristodulidis’in 20 Ocak Pazartesi günü görüşeceklerini açıkladı.

“Alphanews” haber sitesinde yer alan habere göre, Rum sözcü Letimbiotis dünkü açıklamasında, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Hristodulidis’in 20 Ocak Pazartesi günü, yeni sınır kapılarının açılması konusunu ele almak amacıyla Lefkoşa’da bir araya geleceklerini duyurdu.

Görüşmede sadece yeni geçiş noktaları konusunun ele alınacağını vurgulayan Letimbiotis, 20 Ocak tarihinin Tatar’a önerdikleri tarihlerden biri olduğunu da savundu.

Öte yandan Haravgi gazetesi, Letimbiotis’in gün yaptığı açıklamada BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary DiCarlo’nun Kıbrıs’a olası ziyareti ve diğer bazı konulara değindiğini aktardı.

Letimbiotis, DiCarlo’nun adaya gelişine veya geliş tarihine ilişkin herhangi bir bilgi bulunmadığını belirtirken, liderlerin yeni sınır kapıları konusunda yapacakları görüşme için DiCarlo’nun adaya gelmesine de gerek olmadığını ifade etti.

“Kıbrıs sorunu hukukçu danışmanlar komitesine” ilişkin bir soruya da yanıt veren Letimbiotis, bu komitenin, Rum Dışişleri Bakanlığı bünyesinde, hukukçular ve teknokratlardan oluştuğunu, hali hazırda iki kez toplandığını ve ilerde yeni isimlerin katılımıyla genişletilmesinin beklendiğini belirtti.

Letimbiotis ayrıca, Rum Müzakereci Menelaos Menelau’nun çoklu konferansın hazırlığı ve BM raporları çerçevesinde New York’ta temaslar gerçekleştirmekte olduğunu da aktardı.