Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 13.Hafta bu akşam (13 Aralık 2024, Cuma) oynanacak Çetinkaya-Cihangir maçı ile başlayacak. Karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak olan Fehim Dayı, bu maçla birlikte bu sezon 4’üncü gece maçına çıkmış olacak. Dayı ligin 1.haftasında Yenicami-M.Değirmenlik, 7.haftasında M.Değirmenlik-A.Yeşilova ve 11.haftasında Yenicami-TH Dumlupınar gece maçlarını da yönetmişti.
Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak olan Çetinkaya-Cihangir karşılaşmasında Dayı’nın yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ile Emir Turalı yaparken, Hüseyin Eyyüpler ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.
AKSA SÜPER LİG 13. HAFTA PROGRAMI:
13 Aralık Cuma (Saat 18.30): Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya – Cihangir: Fehim Dayı
Esentepe – Yenicami
Doğan T. Birliği – T. H Dumlupınar
C.B. Gençlik Gücü – DND Gençler Birliği
Mağusa Türk Gücü – Mesarya
Gönyeli – Karşıyaka
Alsancak Yeşilova – Lefke
M. Değirmenlik – Göçmenköy
AKSA 1.LİG 13. HAFTA PROGRAMI:
K.Kaymaklı – Lapta
Düzkaya – Binatlı
Yalova – S. Geçitkale
Maraş – Yeniboğaziçi
N. Dipkarpaz – M. Hacıali Yılmazköy
Türk Ocağı – Hamitköy
Mormenekşe – Çanakkale
A.Kozanköy - Vadili