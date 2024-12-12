Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Lig’de 13.Hafta bu akşam (13 Aralık 2024, Cuma) oynanacak Çetinkaya-Cihangir maçı ile başlayacak. Karşılaşmada orta hakem olarak görev yapacak olan Fehim Dayı, bu maçla birlikte bu sezon 4’üncü gece maçına çıkmış olacak. Dayı ligin 1.haftasında Yenicami-M.Değirmenlik, 7.haftasında M.Değirmenlik-A.Yeşilova ve 11.haftasında Yenicami-TH Dumlupınar gece maçlarını da yönetmişti.

Lefkoşa Atatürk Stadı’nda saat 18.30’da başlayacak olan Çetinkaya-Cihangir karşılaşmasında Dayı’nın yardımcılıklarını Halil Erdem Canaloğlu ile Emir Turalı yaparken, Hüseyin Eyyüpler ise karşılaşmada dördüncü hakem olarak görev alacak.

AKSA SÜPER LİG 13. HAFTA PROGRAMI:

13 Aralık Cuma (Saat 18.30): Lefkoşa Atatürk Stadı: Çetinkaya – Cihangir: Fehim Dayı

Esentepe – Yenicami

Doğan T. Birliği – T. H Dumlupınar

C.B. Gençlik Gücü – DND Gençler Birliği

Mağusa Türk Gücü – Mesarya

Gönyeli – Karşıyaka

Alsancak Yeşilova – Lefke

M. Değirmenlik – Göçmenköy

AKSA 1.LİG 13. HAFTA PROGRAMI:

K.Kaymaklı – Lapta

Düzkaya – Binatlı

Yalova – S. Geçitkale

Maraş – Yeniboğaziçi

N. Dipkarpaz – M. Hacıali Yılmazköy

Türk Ocağı – Hamitköy

Mormenekşe – Çanakkale

A.Kozanköy - Vadili