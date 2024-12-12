Aksa Süper Ligde kötü günler geçiren İskele temsilcisi Larnaka Gençler Birliği'nde geçen sezondan beri görevde bulunan genç teknik adam Abbas Osum görevinden istifa etti.

KULÜPTEN TEŞEKKÜR

Öte yandan Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü yaptığı paylaşımla teknik direktör Abbas Osum’a teşekkür etti.

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü’nün paylaşımı şöyle:

Larnaka Gençler Birliği Spor Kulübü Yönetim Kurulumuz yapmış olduğu toplantıda AKSA Süper ligde mücadele eden DND LGB Futbol A takımı teknik direktörü Abbas Osum ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırma kararı almıştır.

Teknik Direktörümüze kulübümüze ve Futbol takımımıza bugüne kadar yaptıkları katkılar için teşekkür ederiz .

LGBSK Başkan ve Yönetim Kurulu