Alithia gazetesi: “Libya İpleri Geriyor – Türk-Libya Anlaşmasına Dayandırdığı Taleplerle BM’ye Sözlü Nota Gönderdi” başlığı altında manşet ve iç sayfalarından verdiği haberinde, Libya’nın BM’ye bir “sözlü nota” göndererek Girit’in güneyinde kalan bölgelerin, Yunanistan ile Libya arasında uzlaşmazlık bulunan bölge statüsünde olduğunu dile getirdiğini yazdı.

Libya’nın BM tarafından yayınlanan belgesine geniş şekilde yer veren gazete, Libya tarafından sunulan deniz bölgesi haritasında ise orta yoldan uzaklaşıldığını ve Türkiye ile Libya arasındaki anlaşma temelinde taleplerde bulunulduğunu savundu.