LDH tarafından yapılan açıklamada, dünyanın birçok bölgesinde kullanılan bu teknolojinin tamamen yasaklanmasının, “ilerlemeyi durdurmanın en açık örneklerinden biri” olduğu ileri sürüldü.

KKTC'nin uzun süredir düşük hız, sık kopmalar, gecikme sorunları ve yenilenmeyen altyapı nedeniyle dünyanın en kötü internet koşullarından bazılarına sahip olduğu öne sürülen açıklamada, böyle bir ortamda Starlink’in “yetkilendirme tamamlanmadı” gerekçesiyle yasaklanmasının, mevcut yapıyı korumaya yönelik anlayışın sonucu olduğu savunuldu.

Starlink’in yalnızca gelişmiş ülkelerde değil, altyapının yetersiz olduğu bölgelerde de standart bir çözüm haline geldiği, afet dönemlerinde iletişimi ayakta tuttuğu ve kırsal alanlarda eğitim ile sağlık hizmetlerine erişim sağladığına dikkat çekilen açıklamada, bu teknolojinin “lüks değil, çağın gereği” olduğu ifade edildi.

“Ülkedeki iletişim sisteminin genel hali düşünüldüğünde, sorunun teknik bir eksiklikten çok yıllardır korunan statükodan kaynaklandığı öne sürülen açıklamada, eleştirilerde bulunuldu.

“Bu yasak, toplum açısından yeni bir hizmetin engellenmesi değil, daha büyük bir fırsat kaybıdır.” denilen açıklamada, daha hızlı, modern ve güvenilir bir iletişim imkânı varken, bunun önünün kapatılmasının vatandaşı mevcut sorunlara mahkûm ettiği savunuldu.

Açıklamada, Liberal Demokrasi Hareketi'nin teknolojinin yasaklarla değil, makul ve şeffaf bir çerçeveyle topluma kazandırılması gerektiğine inandığı da kaydedildi.

“Devletin görevi, vatandaşın erişimini kısıtlamak değil; özgürlüğünü, bağlantı hakkını ve modernleşme imkanını güvence altına almaktır.” ifadelerine yer verilen açıklamada, Starlink tartışmasının KKTC’nin geleceğe nasıl baktığını gösteren önemli bir sınav olduğu ve bu geleceğin yasaklarla değil, cesur adımlarla şekillenmesi gerektiği kaydedildi.