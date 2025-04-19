Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 2024-25 Öğretim Yılı İlkokullu Küçükler Basketbol Birinciliği’nde Levent İlkokulu kızların ardından erkeklerde de şampiyon oldu.

Dün Şehit Mehmet Eray’la olan karşılaşmadan 73-14’lük farklı skorla galip ayrılan Levent İlkokulu kız takımının ardından, erkek takımı da bugün finalde Necat British College-Lefkoşa ile karşılaştı.

Baştan sona çekişmeli geçen maçta Levent İlkokulu erkek takımı, 44-42 üstünlük sağlayarak şampiyon olmayı başardı.

9 Eylül İlkokulu karşısında galip gelen 23 Nisan İlkokulu ise üçüncü oldu.

Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) RA25 Spor Salonu’nda oynanan finallerin ardından sporculara madalya ve kupaları verildi.

Levent İlkokulu kız ve erkek basketbol takımları, mayıs ayında Türkiye’de yapılacak şampiyonada KKTC’yi temsil edecek.