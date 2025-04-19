20 Nisan 2025 Pazar günü Drift NEU organizasyonu ile gerçekleştirilecek 2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında, NEU Event Park’ta özel olarak hazırlanan Drift pistinde gerçekleştirilecek yarışta pist şekli bu sezon değiştirildi. Tam bir şölen havasında gerçekleştirilecek yarışa 25 pilot kayıt yaptırdı.

2015, 2016, 2018 olmak üzere 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2019 KKTC Drift şampiyonu Akay Akbil geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızları Altan Çocuk, Celal Erülkü ve Oktay Erülkü, iddialı pilotlardan Ahmet Öksüzoğluları, Yusuf Çocuk, Ahmet Bağrıaçık, Erol Özteknik, Cengizhan Güngör ve Yaşam Karakurt gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye'nin önemli pilotlarından Berfu Tutumlu’nun da mücadele edeceği yarışta 13 de Semi-Pro pilotu mücadele edecek. Yarış, 20 Nisan Pazar sabahı saat 09.00'da serbest antrenmanlarla başlayacak. Tüm gün boyunca devam edecek ve nefessiz takip edilecek yarış akşam 18.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Program

19 Nisan Cumartesi

12.00 Serbest Antrenmanlar

15.00 İkili Antrenmanlar

17.00 2024 Ödül Töreni

20 Nisan Pazar

09.00 Resmi Antrenmanlar

10.30 Sıralamalar

12.00 Drift Okulu Gösterisi

13.00 Seyirci selamlama

14.00 Semi-Pro ikililer

16.00 Pro ikililer

18.00 Ödül Töreni

19.00 After Party

Kayıt listesi:

          No.    Pilot   Araç  Sınıf

1        1        Enver Haskasap    Nissan Silvia         PRO

2        2        Altan Çocuk          Toyota GT 86       PRO

3        3        Berfu Tutumlu      BMW Eurofighter PRO

4        4        Celal Erülkü          Nissan Silvia         PRO

5        5        Oktay Erülkü        Nissan Silvia         PRO

6        6        Akay Akbil  BMW E92   PRO

7        7        Ahmet Öksüzoğluları      Nissan Silvia         PRO

8        8        Yusuf Çocuk         Nissan Silvia         PRO

9        9        Ahmet Bağrıaçık   Nissan Silvia         PRO

10      10      Erol Özteknik        Nissan Skyline      PRO

Ralliciler 15 yıl sonra Güzelyurt Barajında yarışacaklar Ralliciler 15 yıl sonra Güzelyurt Barajında yarışacaklar

11      11      Cengizhan Güngör Mazda RX7 PRO

12      12      Yaşam Karakurt    Toyota Soarer       PRO

13      14      Mehmet Yazgan    Toyota Soarer       Semi-PRO

14      15      Salahi Karalım       Mercedes     Semi-PRO

15      16      Halil Plümer          BMW E30   Semi-PRO

16      17      Sinem Gazi  Nissan Silvia         Semi-PRO

17      18      Ali Kaçakbaflı       Nissan Silvia         Semi-PRO

18      19      Yılmaz Demir       Nissan Silvia         Semi-PRO

19      20      Serden Şenel         Nissan Silvia         Semi-PRO

20      21      Buğur Kambillili    BMW E46   Semi-PRO

21      22      Hüseyin Karaoğlan         Nissan 350Z          Semi-PRO

22      23      Behiç Kantepe       Nissan Silvia         Semi-PRO

23      24      Berk Palabıyık       Nissan Silvia         Semi-PRO

24      25      Rüzgar Okman      Nissan Silvia         Semi-PRO

25      26      Kayra Bayraktar    Nissan Silvia         Semi-PRO