20 Nisan 2025 Pazar günü Drift NEU organizasyonu ile gerçekleştirilecek 2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında, NEU Event Park’ta özel olarak hazırlanan Drift pistinde gerçekleştirilecek yarışta pist şekli bu sezon değiştirildi. Tam bir şölen havasında gerçekleştirilecek yarışa 25 pilot kayıt yaptırdı.

2015, 2016, 2018 olmak üzere 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2019 KKTC Drift şampiyonu Akay Akbil geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızları Altan Çocuk, Celal Erülkü ve Oktay Erülkü, iddialı pilotlardan Ahmet Öksüzoğluları, Yusuf Çocuk, Ahmet Bağrıaçık, Erol Özteknik, Cengizhan Güngör ve Yaşam Karakurt gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye'nin önemli pilotlarından Berfu Tutumlu’nun da mücadele edeceği yarışta 13 de Semi-Pro pilotu mücadele edecek. Yarış, 20 Nisan Pazar sabahı saat 09.00'da serbest antrenmanlarla başlayacak. Tüm gün boyunca devam edecek ve nefessiz takip edilecek yarış akşam 18.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.

Program

19 Nisan Cumartesi

12.00 Serbest Antrenmanlar

15.00 İkili Antrenmanlar

17.00 2024 Ödül Töreni

20 Nisan Pazar

09.00 Resmi Antrenmanlar

10.30 Sıralamalar

12.00 Drift Okulu Gösterisi

13.00 Seyirci selamlama

14.00 Semi-Pro ikililer

16.00 Pro ikililer

18.00 Ödül Töreni

19.00 After Party

Kayıt listesi:

No. Pilot Araç Sınıf

1 1 Enver Haskasap Nissan Silvia PRO

2 2 Altan Çocuk Toyota GT 86 PRO

3 3 Berfu Tutumlu BMW Eurofighter PRO

4 4 Celal Erülkü Nissan Silvia PRO

5 5 Oktay Erülkü Nissan Silvia PRO

6 6 Akay Akbil BMW E92 PRO

7 7 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia PRO

8 8 Yusuf Çocuk Nissan Silvia PRO

9 9 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia PRO

10 10 Erol Özteknik Nissan Skyline PRO

11 11 Cengizhan Güngör Mazda RX7 PRO

12 12 Yaşam Karakurt Toyota Soarer PRO

13 14 Mehmet Yazgan Toyota Soarer Semi-PRO

14 15 Salahi Karalım Mercedes Semi-PRO

15 16 Halil Plümer BMW E30 Semi-PRO

16 17 Sinem Gazi Nissan Silvia Semi-PRO

17 18 Ali Kaçakbaflı Nissan Silvia Semi-PRO

18 19 Yılmaz Demir Nissan Silvia Semi-PRO

19 20 Serden Şenel Nissan Silvia Semi-PRO

20 21 Buğur Kambillili BMW E46 Semi-PRO

21 22 Hüseyin Karaoğlan Nissan 350Z Semi-PRO

22 23 Behiç Kantepe Nissan Silvia Semi-PRO

23 24 Berk Palabıyık Nissan Silvia Semi-PRO

24 25 Rüzgar Okman Nissan Silvia Semi-PRO

25 26 Kayra Bayraktar Nissan Silvia Semi-PRO