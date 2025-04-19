20 Nisan 2025 Pazar günü Drift NEU organizasyonu ile gerçekleştirilecek 2025 Kuzey Kıbrıs Drift Şampiyonası’nın ilk yarışı hazırlıkları tamamlandı. Geçtiğimiz sezon olduğu gibi yine Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü İkas Süpermarket yanında, NEU Event Park’ta özel olarak hazırlanan Drift pistinde gerçekleştirilecek yarışta pist şekli bu sezon değiştirildi. Tam bir şölen havasında gerçekleştirilecek yarışa 25 pilot kayıt yaptırdı.
2015, 2016, 2018 olmak üzere 3 kez KKTC Drift şampiyonu Enver Haskasap, 2019 KKTC Drift şampiyonu Akay Akbil geçtiğimiz sezonun parlayan yıldızları Altan Çocuk, Celal Erülkü ve Oktay Erülkü, iddialı pilotlardan Ahmet Öksüzoğluları, Yusuf Çocuk, Ahmet Bağrıaçık, Erol Özteknik, Cengizhan Güngör ve Yaşam Karakurt gibi yerel yıldızlarımızın yanında Türkiye'nin önemli pilotlarından Berfu Tutumlu’nun da mücadele edeceği yarışta 13 de Semi-Pro pilotu mücadele edecek. Yarış, 20 Nisan Pazar sabahı saat 09.00'da serbest antrenmanlarla başlayacak. Tüm gün boyunca devam edecek ve nefessiz takip edilecek yarış akşam 18.00’de yapılacak ödül töreni ile son bulacak.
Program
19 Nisan Cumartesi
12.00 Serbest Antrenmanlar
15.00 İkili Antrenmanlar
17.00 2024 Ödül Töreni
20 Nisan Pazar
09.00 Resmi Antrenmanlar
10.30 Sıralamalar
12.00 Drift Okulu Gösterisi
13.00 Seyirci selamlama
14.00 Semi-Pro ikililer
16.00 Pro ikililer
18.00 Ödül Töreni
19.00 After Party
Kayıt listesi:
No. Pilot Araç Sınıf
1 1 Enver Haskasap Nissan Silvia PRO
2 2 Altan Çocuk Toyota GT 86 PRO
3 3 Berfu Tutumlu BMW Eurofighter PRO
4 4 Celal Erülkü Nissan Silvia PRO
5 5 Oktay Erülkü Nissan Silvia PRO
6 6 Akay Akbil BMW E92 PRO
7 7 Ahmet Öksüzoğluları Nissan Silvia PRO
8 8 Yusuf Çocuk Nissan Silvia PRO
9 9 Ahmet Bağrıaçık Nissan Silvia PRO
10 10 Erol Özteknik Nissan Skyline PRO
11 11 Cengizhan Güngör Mazda RX7 PRO
12 12 Yaşam Karakurt Toyota Soarer PRO
13 14 Mehmet Yazgan Toyota Soarer Semi-PRO
14 15 Salahi Karalım Mercedes Semi-PRO
15 16 Halil Plümer BMW E30 Semi-PRO
16 17 Sinem Gazi Nissan Silvia Semi-PRO
17 18 Ali Kaçakbaflı Nissan Silvia Semi-PRO
18 19 Yılmaz Demir Nissan Silvia Semi-PRO
19 20 Serden Şenel Nissan Silvia Semi-PRO
20 21 Buğur Kambillili BMW E46 Semi-PRO
21 22 Hüseyin Karaoğlan Nissan 350Z Semi-PRO
22 23 Behiç Kantepe Nissan Silvia Semi-PRO
23 24 Berk Palabıyık Nissan Silvia Semi-PRO
24 25 Rüzgar Okman Nissan Silvia Semi-PRO
25 26 Kayra Bayraktar Nissan Silvia Semi-PRO