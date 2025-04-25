Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, Kıbrıslı Türklerin baş örtüsü konusuna tepkileriyle ilgili olarak Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı ileri sürülen açıklamaları yorumlayan Letimbiotis, Kıbrıslı Türklerin ve Rumların vatanı olarak bir Avrupa üye devletinin herhangi birinin hegemonyası altına girmesini istemedikleri gibi, böyle bir şeyin kabul edilemez bir şey olduğunu defalarca dile getirdiklerini öne sürdü.

Erdoğan’a atfedilen bu açıklamaların Kıbrıslı Türklere her gün bir mesaj olarak gönderilen şeyin kanıtı olduğunu da ileri süren Letimbiotis, "Kıbrıs’ın bağımsızlığı ve refahı ile Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının refahı ve bağımsızlığının aynı zamanda Kıbrıs Cumhuriyeti’nin geleceğinin, modası geçmiş garantiler, garantör güçler ve müdahale hakları olmaksızın, Kıbrıs sorununun BM Güvenlik konseyi kararlarında tanımlandığı gibi üzerinde mutabakata varılan iki kesimli iki toplumlu federasyon çerçevesi temelindeki çözümüyle çok daha iyi olabileceğine" işaret etti.

Letimbiotis kendilerinin “Kıbrıs Cumhuriyeti” ve AB üye devleti olarak Avrupalı ortaklarıyla temas içinde olduklarını ve ortaklarını diplomatik kanallar aracılığıyla bu son gelişmelerle alakalı olarak bilgilendirdiklerini sözlerine ekledi.

Gazetede yer alan başka bir habere göre BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi atanması konusunda da açıklamalarda bulunan Letimbiotis, BM Genel Sekreteri’nin temsilci atamasına sayılı günler kaldığını söyledi.

Başkanlık sarayında dün gazetecilere yaptığı açıklamada konuyla ilgili resmî açıklamanın yakında yapılacağı konusunda BM’den bir bilgilendirmeye sahip olduklarını ifade eden Letimbiotis, bunun önümüzdeki birkaç güne kalmış bir mesele olduğunu ve daha önceki dönemde de söylendiği gibi bunun BM prosedürleriyle alakalı bir konu olduğunu ve açıklamayla ilgili herhangi bir sorun olmadığını sözlerine ekledi.