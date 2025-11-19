Haravgi gazetesine göre, Letimbiotis, Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos ile ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio arasında Washington’daki görüşmede, iki ülke arasında yüksek düzeyde bulunan stratejik ve çok düzeyli ilişkinin teyit edildiğini ifade etti.

Letimbiotis, genişletilmiş iş birliğinin, "Stratejik Diyalog Yol Haritası aracılığıyla daha da derinleşmesi perspektifiyle savunma, güvenlik, enerji, bölgesel istikrar ve teknik koordinasyonu kapsadığını" belirtti.

Kombos-Rubio görüşmesinin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis'in Beyaz Saray ziyaretiyle birlikte, ABD'li yetkililerle 17 ayda yapılan ikinci görüşme olduğuna dikkati çeken Letimbiotis, ABD’nin "iki kesimli iki toplumlu federasyon temelinde Kıbrıs sorununa çözüm bulunması"na ilişkin pozisyonunu görüşmede yinelediğini kaydetti.

Letimbiotis açıklamasında ayrıca Güney Kıbrıs’ın, bölgesel dengelere ve Amerikan dış politikasına katkıda bulunabilen güvenilir bir Avrupa aktörü olarak işlev gösterdiğini de ifade etti.