Rum Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Avusturyalı diplomat Johannes Hahn’ın Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilciliği görevinden istifa etmesi konusunda açıklamada bulundu.

Hahn’ın Avusturya Merkez Bankası başkanlığına atanması ardından söz konusu görevinden istifa ettiğini yazan Fileleftheros gazetesi, Letimbiotis’in dün Kıbrıs (Rum) Haber Ajansı KİPE’ye yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonu’nun yakın zamanda Kıbrıs sorunuyla ilgili yeni özel temsilci ataması için çalışmalar yaptığını söylediğini yazdı.

KİPE’nin konuyla ilgili sorusu üzerine Hahn’ın görevinden istifa etme niyeti hakkında bilgilendirildiklerini belirten Letimbiotis, Hahn’ın Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’e Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilciliği görevinden istifa etme niyetini mektupla bildirdiğini söyledi.

Gazete, Hahn’ın mektupta verdiği karardan duyduğu üzüntüyü dile getirdiğini, aynı zamanda gerek Kıbrıslıların gündelik hayatının iyileşmesi gerek AB politikalarının etkili bir şekilde uygulanması, gerekse Doğu Akdeniz’deki istikrar ve güvenliğin sağlanması için Kıbrıs sorununun çözümünün önemine işaret ettiğini iletti.

Letimbiotis’in açıklamasına göre Hahn, yeni görevinin yeni yükümlülüklere ve kısıtlı zamana yol açtığını, bunun da AB’nin Kıbrıs özel temsilciliği görevine yeterince önem verememesine sebep olduğunu dile getirdi.

Letimbiotis, konunun Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında geçen hafta Brüksel’de gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını sözlerine ekledi.

Alithia gazetesi ise, “Holguin’in Sıfır İlerleme Mesajının Ardından Hahn da Ayrılıyor” başlıklı haberinde, Hahn’ın istifasının BM’nin kamuoyunda, Kıbrıs sorunuyla ilgili esaslı bir ilerleme olmadığı ve sürecin yeniden başlayacağı değil, ön hazırlık aşamasında olduğu bir zamanda gerçekleştiğine işaret etti.

İlk önce BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs sorununda siyasi bir adım atılması için olgun zemin olmadığına dair açık bir mesaj gönderdiğini, şimdi de Hahn’ın görevinden ayrıldığını yazan gazete, Rum hükümetinin Hahn’ın Avrupa Birliği'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanmasını ilave bir diplomatik araç ayrıca Kıbrıs sorunundaki Avrupa katılımının güçlenmesinin kanıtı olarak lanse ettiğini anımsattı.

Haberde, Rum hükümetinin bir başarı olarak gösterdiği atamanın sonuçsuz kaldığı da kaydedildi.

Politis ise, “Temsilcilik Görevini Bıraktı” başlıklı haberinde, gazetenin Hahn’ın söz konusu görevi bırakacağına dair aldığı bilginin teyit edildiğini yazdı.

Gazete “elde edinilen bilgilere” dayanarak, Hahn’ın söz konusu görevi bırakma kararının yalnızca Avusturya Merkez Bankası başkanlığına atanmasıyla değil, yaşadığı hayal kırıklığı ve Lefkoşa’da gerçekleştirdiği temaslarda tarafların isteksizliğinden, Kıbrıs sorunundaki herhangi bir çabanın kolay olmadığı konusunda kendisine verilen izlenimden kaynaklandığını da savundu.

Haber, Haravgi’de ise “AB’nin Kıbrıs Sorunuyla İlgili Özel Temsilcisi İstifa Etti” başlığıyla yer buldu.