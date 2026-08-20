Her Daim Doğa Dostları Grubu, cumartesi günü Gazimağusa’da kum bitkileri ve kaplumbağa yumurtlama alanları gözlem etkinliği düzenleyecek.

Her Daim Doğa Dostları Grubu Başkanı Yusuf Şentuğ yaptığı yazılı açıklamada, etkinliğin sabah saat 06.30’da başlayacağını belirterek, buluşma noktasının DAÜ Beach Club sahil girişi olduğunu kaydetti.

“DAÜ Beach Club, Glapsides ve Silver Beach arasında kalan yaklaşık 800 metrelik sahil şeridinin, eğlence merkezlerinin tam ortasında doğanın hayatta kalma mücadelesi verdiği son sığınaklardan biri olduğunu” ifade eden Şentuğ, bu bölgedeki doğayı etkileyen faktörleri yerinde inceleyeceklerini belirtti.

“Mağusa’nın kumsallarının çölleşmesini önlemek, sahil bitkilerini, kum sarmaşıklarını ve kaplumbağa yuvalarını doğal ortamında korumak için sesimizi birlikte yükseltelim.” çağrısı yapan Şentuğ, Gazimağusa’nın geleceğine sahip çıkmak isteyen herkesi etkinliğe davet etti.