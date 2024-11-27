Güney Kıbrıs hükümeti sözcüsü Konstantinos Letimbiotis Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş görüşmenin gerçekleştirilmesiyle ilgili olarak henüz herhangi bir tarih belirlenmediğini söyledi.

Fileleftheros gazetesi konuyla ilgili haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ocak ayı sonlarında Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak çok taraflı bir görüşme yapılacağına dair açıklamasının ötesinde, Rum kesiminin BM’den söz konusu görüşmenin gerçekleştirilmesi zamanını belirten herhangi bir mesaj almadığını yazdı.

Dün yaptığı açıklamada Kıbrıs sorunuyla ilgili genişletilmiş beş taraflı görüşmenin gerçekleştirileceği tarihin belirlenmediğini yineleyen Letimbiotis, bu genişletilmiş görüşmenin toplanmasına ilişkin hazırlıklarla ilgili olarak BM Genel Sekreteri Yardımcısı Rosemary Dicarlo’nun bölgeye gelmesinin beklendiği şeklinde bir bilgilendirmeye sahip olduklarını ifade etti.

Rum hükümetinin bu genişletilmiş görüşme için uygun hazırlığın yapılmasına odaklandığını dile getiren Letimbiotis, öte yandan genişletilmiş bir görüşme yapılmasının başlı başına bir amaç olmadığına işaret etti.

Letimbiotis amaçlanan şeyin müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlaması nihai hedefiyle, Kıbrıs sorununda daha fazla hareketlilik yaşanması için sıçrama tahtası olabilecek genişletilmiş bir görüşmenin yapılması olduğunu vurguladı.

Rum hükümetinin BM Genel Sekreteri Yardımcısıyla temas içerisinde olduğunu da dile getiren Letimbiotis, ancak hükümetin Dicarlo’nun bölgeye gerçekleştireceği ziyaretle ilgili tarihler konusunda bilgilendirmediğini söyledi.

Yeni sınır kapıları açılması konusuyla ilgili olarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yapılması gündemde olan görüşme konusunda ise Letimbiotis, iki tarafın müzakerecilerinin belirlenmiş görüşmeleri aşamasında bir ön hazırlık yapıldığını ancak yeni geçiş kapılarının incelenmesi konusuyla ilgili olarak Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in Cumhurbaşkanı Tatar’la görüşmesi için henüz bir tarih belirlenmediğini sözlerine ekledi.