Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Futbol Liglerinde 12. hafta heyecanı bu akşam başlayacak.

AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonunun 12. Haftanın açılış maçında 6 Aralık Cuma, Saat 18:30’da Çetinkaya, Mağusa Türk Gücü’nü konuk edecek. Atatürk Stadı’nda oynanacak olan Çetinkaya – Mağusa Türk Gücü maçını Osman Özpaşa yönetecek. Osman Özpaşa’nın yardımcılıklarını Arif Malek ve Şahin Coşkun yapacak. 4. hakem ise Zekai Töre olacak.

Ev sahibi Çetinkaya’nın evinde puan veya puanlar alarak yukarıya tırmanmak istediği karşılaşmada konuk Mağusa Türk Gücü ise zirve yarışında puan kaybı yaşamamak adına sahaya galibiyet hedefiyle çıkacak.

Aksa Ligleri 12. Hafta maç programı şöyle:

AKSA SÜPER LİG 12. HAFTA PROGRAMI

6 Aralık Cuma (Saat 18.30)

Çetinkaya – Mağusa T. Gücü(Osman Özpaşa)

7 Aralık Cumartesi (Saat 14.00)

Cihangir – Yenicami

DND Gençler Birliği – M. Değirmenlik

Lefke – C.B Gençlik Gücü

T. H. Dumlupınar – Esentepe

8 Aralık Pazar (Saat 14.00)

Karşıyaka – Doğan T. Birliği

Mesarya – A. Yeşilova

9 Aralık Pazartesi(Saat 18.30)

Göçmenköy – Gönyeli

AKSA 1.LİG 12. HAFTA PROGRAMI:

7 Aralık Cumartesi (Saat 14.00)

Yeniboğaziçi – A. Kozanköy

Hamitköy – Lapta

Vadili – Yalova

M. H. Yılmazköy – Mormenekşe

8 Aralık Pazar (Saat 14.00)

Türk Ocağı - Düzkaya

Binatlı – N. Dipkarpaz

Çanakkale – Maraş

S. Geçitkale – K. Kaymaklı