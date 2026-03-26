Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, kardeş şehir İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay ile bir araya geldi.

Tugay ve beraberindeki heyet, kardeş şehirler Lefkoşa ve İzmir arasındaki iş birliği çalışmalarının geliştirilmesi ve yeni çalışmalara dair ayrıntıların görüşülmesi amacıyla ülkeye geldi.

LTB Başkanı Mehmet Harmancı, görüşmede yaptığı konuşmada, ile kardeşlik ilişkileri geliştirmekten ve bu ilişkileri daha da geliştirecek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını söyledi.

Pandemi döneminde iki şehir arasındaki ilişkilerin başka bir boyuta taşındığını ama o tarihte de aslında dijital mecralardan iki kardeş şehrin iş birliği imkanlarını sonuna kadar zorladığına işaret eden Harmancı, Cemil Tugay ile 2024 yılında İzmir'de bir araya geldiklerini, gerek kültürel faaliyetlerde gerekse de İzmir Fuarı gibi önemli etkinliklerde Lefkoşa ile dayanışmayı her dönem hissettiklerini kaydetti.

Harmancı, sosyal demokrat dayanışmalarının da her zaman devam ettiğini belirterek, Türkiye'de 17 belediye başkanının cezaevinde olmasının kendileri için de büyük bir rahatsızlık verdiğini belirtti.

Harmancı, “Yargılamalar en kısa sürede hak doğrultusunda tamamlanmasını ve hukuksal temelde adaletin yerini bulmasını umuyoruz. Bizler yine bu demokrasi mücadelesinde sizlerle birlikte bir arada olacağız. Bu ziyaretinizle önemli bir adım daha atıyoruz. İki şehir arasında kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin gelişmesinin sonuçları her iki ülkede de pozitif anlamda hissedileceğine eminim” ifadelerini kullandı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkanı Cemil Tugay da, Lefkoşa’ya gelişlerinden itibaren yoğun ve dolu dolu bir programla ağırlandıklarını belirterek, ziyaretin kendileri için önemine vurgu yaptı.

Kıbrıs’ın Türkiye’deki herkes için çok özel ve değerli bir yere sahip olduğunu ifade eden Tugay, adanın tarihine dikkat çekti.

Cemil Tugay, KKTC'deki tüm belediyelerin yanında olduklarını her fırsatta dile getirdiklerini kaydetti.

2019 yılında İzmir ile Lefkoşa arasında imzalanan kardeş şehir protokolünün önemine de değinen Tugay, bu iş birliğinin kendileri için çok kıymetli olduğunu ifade etti. LTB Başkanı Harmancı’nın, kendisinin göreve geldiği ilk dönemde İzmir’i ziyaret ettiğini hatırlatan Tugay, kendisinin de bu ziyareti gerçekleştirmek istediğini ancak bir miktar geciktiğini söyledi.

Bundan sonraki süreçte karşılıklı ziyaretlerin ve iş birliklerinin artarak devam edeceğini belirten Tugay, ziyaret kapsamında hangi alanlarda ortak çalışmalar yapılabileceğinin de ele alınacağını aktardı.

İzmir olarak Lefkoşa’nın ve Kıbrıs’ın yanında olmak istediklerini vurgulayan Tugay, iki şehir arasındaki ilişkilerin güçlenmesinin kendilerini mutlu edeceğini ifade etti. Tugay, “Bu güzel adada ve bu güzel şehirde bulunmak bizler için büyük bir mutluluk. Kardeşliğiniz ve misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz” dedi.