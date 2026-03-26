Güney Kıbrıs’ın Limasol kentinde bir çiçekçi dükkânı şafak saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıyla sarsıldı. Patlama sonucu iş yerinde ve park halindeki araçlarda hasar oluştu.

Polis, Limasol’da meydana gelen patlamanın ardından gece saatlerinde olay yerine sevk edildi. İlk bilgilere göre, saat 01.30 sıralarında Polemidia bölgesinde 49 yaşındaki bir kişiye ait çiçekçi dükkânının girişinde patlama yaşandı.

Yapılan ilk incelemelerde, patlamanın iş yerinin girişine dışarıdan yerleştirilen düşük güçlü el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu meydana geldiği belirlendi.

Patlama nedeniyle iş yerinin cephesinde ciddi hasar oluşurken, bina önünde park halinde bulunan iki araç da zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

