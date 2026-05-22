Biyologlar Derneği biyolojik çeşitliliğin korunması için yerel yönetimler düzeyinde, yerli bitki türleriyle peyzaj uygulamaların desteklenmesi, pestisit kullanımının azaltılması, yangın önleme tedbirlerinin arttırılması ve istilacı türlerle mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

Dernek Eğitim ve Araştırma Sorumlusu, Uzman Biyolog Sedef Gürsoy Kutlu 22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kıbrıs'ın birçok endemik bitki ve hayvan türüne sahip zengin bir biyoçeşitliliği olduğunu kaydeden Kutlu, ancak iklim değişikliğinin özellikle endemik türler için ciddi bir risk oluşturduğunu vurguladı.

Endemik türlerin sınırlı alanlarda yaşadığı, yaşam alanları bozulduğunda başka bölgelere uyum sağlama şanslarının düşük olduğunu kaydeden Kutlu, "Sıcaklık artışı, yağış rejimindeki değişiklikler, kuraklık, yangınlar, habitat kaybı ve istilacı türler Kıbrıs’a özgü türlerin geleceğini doğrudan etkilemektedir" dedi.

Deniz suyunun ısınmasının da biyolojik çeşitlilik üzerinde baskı oluşturduğunu kaydeden Kutlu, istilacı türlerin yerli deniz canlıları, kıyı ekosistemleri ve balıkçılık açısından bir tehdit olduğunu ifade etti.

Biyolojik çeşitliliğin korunmasına yönelik ülkesel, güncel ve bilimsel biyolojik çeşitlilik envanteri hazırlanması gerektiğini kaydeden Kutlu, endemik, nadir ve tehdit altındaki türlerin düzenli izlenmesi, sulak alanlar, kıyılar, ormanlar, makilik alanlar ve özel çevre koruma bölgeleri iklim değişikliği etkileri dikkate alınarak korunması gerektiğini ifade etti.

Kutlu, "Yerel yönetimler düzeyinde biyolojik çeşitlilik eylem planları hazırlanmalı; yerli bitki türleriyle peyzaj uygulamaları desteklenmeli, pestisit kullanımı azaltılmalı, yangın önleme çalışmaları güçlendirilmeli ve istilacı türlerle mücadele edilmelidir. Okullarda doğa temelli eğitimler yaygınlaştırılmalı, halkı bilinçlendirecek uygulamalarla toplumun koruma çalışmalarına katılımı artırılmalıdır" dedi.

22 Mayıs Uluslararası Biyolojik Çeşitlilik Günü'nün 2026 temasının “Yerelden hareketle küresel etki” olduğunu belirten Kutlu, "Bu tema, biyolojik çeşitliliğin korunmasında yerelde atılacak her bilimsel ve toplumsal adımın küresel ölçekte anlam taşıdığını vurgulamaktadır" dedi.

Akdeniz Havzası'nın dünyada biyolojik çeşitlilik açısından en zengin, aynı zamanda iklim değişikliğinin etkilerini en yoğun hisseden bölgelerden olduğunu ifade eden Kutlu, "Artan sıcaklıklar, kuraklık, orman yangınları, su kaynaklarının azalması, kıyı ekosistemlerinin bozulması ve istilacı türlerin yayılması Akdeniz’in doğal dengesini tehdit etmektedir" dedi.