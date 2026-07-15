Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, dün Küçük Kaymaklı’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, tasarruflarında yaklaşık 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunan A.O.J.(E-23) ile M.B.Y.J.(E-20) tutuklandı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğüne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği Ekipleri tarafından yapılan devriye sırasında ise şüpheli olarak görülen H.K.(E-28)’nin aracında yapılan aramada, yaklaşık 11 gram ağırlığında sentetik cannobinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, içerisinde uyuşturucu madde olduğuna inanılan 2 adet sarma sigara ve satışı yeşil reçeteye tabi 6 adet hap bulundu.

-Girne

Girne’de bir sitede Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından şüpheli olarak görülen ve üzerinde arama yapılan L.B.(E-25)’nin tasarrufunda, yaklaşık 28 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu.