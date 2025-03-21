Fileleftheros’un “Pruncos Mecliste Lefkoşa Belediyesinin Mali Durumuyla İlgili S.O.S. Verdi” başlıklı haberine göre Pruncos komitede yaptığı konuşmada 112 bin sakini olan ve sınırları 104 kilometrekareye dayanan Lefkoşa Rum Belediyesi’nin bu yılki bütçesinin 73,5 milyon euro gelir, 72,4 milyon euro da gider öngördüğünü belirtti.

Rutin belediye işleri için yapılan 11 kalem rutin harcamayla ilgili detay veren ve sadece yol aydınlatma masrafının yıllık 2,98 milyon euro olduğuna işaret eden Pruncos, belediyenin normal işleyebilmesi için 32 milyon euro devlet ödeneği alması gerekirken bu yıl için sadece 22,5 milyon ödenek alabildiğini söyledi.