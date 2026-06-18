Ülkemizde basın sektörüne uzun yılar emek veren, Gıynık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Bilbay Eminoğlu, dün İsmail Safa Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Lefkoşa Mezarlığı’nda defnedildi.
Yakın Doğu Üniversitesi'nde tedavi gördüğü sırada önceki gün hayata gözlerini yuman 49 yaşındaki Eminoğlu, çok sayıda seveninin katıldığı cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törende, Bilbay Eminoğlu’nun ailesinin taziyeleri kabul etti.
Rahatsızlığı nedeniyle 10 Haziran’da Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınan Eminoğlu, dün sabah 00.15 sıralarında yaşamını yitirmişti.