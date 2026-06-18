Taşkent ile Güngör arasında dün saat 13:50 sularında yangın çıktı.
Yangına, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü İtfaiye, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Orman Dairesi tarafından beraberce İtfaiye Araçları, Arazöz, YAMA, YİM, Dron, Su Tankerleri ile müdahale edildi.
Yangın Dikmen Belediyesi, İtfaiye Müdürlüğü, Orman Dairesi, askeri birlik personeli ve bölge halkıyla koordineli şekilde yürütülen çalışmalar sonucunda saat 14.10 sularında kontrol altına alındı.
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