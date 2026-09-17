Gönyeli ve Bafra’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufundan üç kişi tutuklandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Gönyeli’de dün polis tarafından I.E.K.(E-30) ve H.A’nın (E-23) evinde arama yapıldı. Aramalarda zanlıların tasarruflarında toplam 175 LSD türü ile 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan 6 kağıt parçası, üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan 7 poşet ve 2 hassas terazi bulundu. Bahse konu şahıslar tutuklandı.

-Bafra'da aracında arama yapılan bir kişinin tasarrufunda uyuşturucu bulundu

Bafra’da, polis tarafından gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimlerinde kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü A.B’nin (E-21) şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve aracında arama yapıldı.

Aramalarda zanlının tasarrufunda yaklaşık 1 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulundu. Bahse konu şahıs tutuklandı.

Polisin her iki meseleyle ilgili soruşturması sürüyor.