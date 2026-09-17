Gönyeli’de bir öğrenci yurdunda, yurt işletmecisine maket bıçağı sallayan ve attığı parke taşlarıyla park halindeki iki araca zarar veren 25 yaşındaki Mohammad Omar Muhammad Mashıne tutuklandı.

Önceki gün saat 10.00 sıralarında meydana gelen olayda, kirasını ödemediği gerekçesiyle kaldığı daireyi boşaltması yönünde uyarılan Mohammad Omar Muhammad Mashıne, yurdun damında bulunduğu sırada maket bıçağını kadın işletmecinin üzerine doğru salladı, ardından parke taşlarını aşağıya attı.

Kasti Hasar, Tecavüzkâr Alet Taşıma, Korkutmak maksatlı silah taşıma ve Darp" suçlarından tutuklanan zanlı dün mahkemeye çıkarıldı.

Mesele ile ilgili mahkemede şahadet veren polis memuru Ahmet Korkmaz olguları aktardı.

Polis, 15 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 raddelerinde Gönyeli'de Atatürk caddesinde faaliyet gösteren ve işletmeciliğini E.A.’nın yapmakta olduğu bir yurdunda daha önceden kalmakta olduğu dairenin kirasını ödemediği ve daireyi boşaltması konusunda kendisini uyardığı gerekçesi ile Mohammad Omar Muhammad Mashıne’nin yurdun damında 16 santimlik bıçağı korkutmak maksadı E.A.’nın boğazına doğru sallayıp darp suçunu işledikten sonra yine konu yerin damında bulmuş olduğu parke taşları ve mermer taşlarını öğrenci yurdu zemin kat park yerinde park halinde bulunan E.A.’nın kullanımındaki Toyota Ractis marka salon aracın tavanına kasten ve kanunsuz olarak atmak suretiyle konu aracın tavanına ve ön camının kırılmasına ve konu işletmenin sahibi F.A.’nın Mitsubishi L 200 marka çift kabin aracının ön sol kapı ve damı üzerine konu parkeleri atarak ezilmesine sebep olup toplam 50 bin TL kasti hasara uğrattığını söyledi.

Polis, bıçağı ve kasti hasar meselesindeki 3 adet parke taşı ve 4 adet mermer parçası olay yerinde tespit edilerek emare olarak alındığını kaydetti.

Polis, zanlının tasarrufunda bir bıçak ve 2 tornavida tespit edilerek emare olarak alındığını açıkladı.

Polis, zanlının Ürdün uyruklu olup üniversitede öğrenim gördüğünü, soruşturmanın etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Gizem Erciyas, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada 2r gün ıspat-ı vücut yapmasına, 30 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.