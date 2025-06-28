27’nci Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası tamamlandı
27’nci Naci Talat Halı Saha Anı Futbol Turnuvası tamamlandı
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KTEV’den yapılan açıklamaya göre, Kulüp başkanı Zekiye Türköz ve beraberindeki Seval Oyaltan, Berna Yılmaz Özdoğa, Zehra Çağra ve Meryem Kurtuza, ziyaret sırasında KTEV Başkanı Umure Örs ve Vakıf Müdürü Fehiman Eminer’den eğitim bursu ve diğer hizmetler hakkında bilgi aldı.

2025-26 eğitim yılında daha fazla çocuğun ihtiyacına cevap vermeyi hedeflediklerini ve bunun için de yapılan her bağışın oldukça önemli olduğunu belirten vakıf yetkilileri, Lefkoşa Başkent Lions Kulübü’ne katkılarından ve ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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