CTP’den verilen bilgiye göre, Gönyeli’de Kaptan Erbay Futbol Sahası’nda iki farklı kategoride organize edilen ve 16 Haziran'da başlayan turnuvada kadınlar kategorisinden dokuz takım, 12 yaş altı (U12) kategorisinde de dokuz takım yarıştı. U12 kategorisinde şampiyon Gönyeli Spor Kulübü olurken, kadınlar kategorisinde ise China Bazaar Gençlik Gücü şampiyonluğu elde etti.

Kadınlar kategorisinde ikinci Yenicami, üçüncü ise Doğan Türk Birliği olurken, U12 kategorisinde ikinci Ağırdağ Spor Akademisi, üçüncü ise Kaptan Erbay Futbol okulu oldu.

Kadınlarda; dördüncü Dikmen, U12’de ise Mağusa Türk Gücü oldu. En az gol yiyen kaleci China Bazar Gençlik Gücü’nden Nazar Bayraktar olurken, en çok gol atan ise yine Gençlik Gücü’nden Nisa Turan oldu. Fair Play ödülü ise Balıkesir’e verildi.

Turnuva sonunda basın takımıyla Meclis takımı da gösteri maçı yaptı.

Turnuva finalinde CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli ve CTP Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil konuşma gerçekleştirdi.

- İncirli

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, turnuvada emeği geçen ve ter döken herkese teşekkürlerini sundu.

Bu yıl da turnuvayı başarıyla tamamladıklarını kaydeden İncirli, kadınlar ve 12 yaş altı kategorilerinden büyük zevk aldıklarını vurguladı.

Kadınların spor dünyasında daha çok yer almasının önemine işaret eden İncirli, çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.

- Şahali

CTP Genel Sekreteri Erkut Şahali de, Naci Talat’ın Kıbrıs Türk siyasi hayatının en önemli değerlerinden biri olduğuna vurgu yaptı.

12 yaş altı kategorisine işaret eden Şahali, Naci Talat’ın anısının bir kuşak öteye aktarıldığının altını çizdi.

Naci Talat’ın, dünyada barışın egemen olması için kısacık ömründe toplumda çok derin izler bıraktığını ifade eden Şahali, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Akbil

CTP Gönyeli Ocak Örgütü Başkanı Hülya Akbil de, turnuva sonunda yaptığı konuşmada kadının spor dünyasındaki yerine işaret ederek, “Bu yıl ikinci kez kadınlar kategorisine yer verdik. Büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. Akbil, turnuva için emek veren herkese teşekkür etti.