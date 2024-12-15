Stadyum: Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar Stadı

Hakemler:KeremEran, BurakYiğit, ÖzalÇağlayan

Yeşilova: Kemal Molla, Memduh, Sena, Mejdi, Mustafa Salk, Fidelis, Hikmet, Lawal, Vakkas, Weston, Billy Osman

Lefke:Vedat, Aykut, Okan, Mustafa Tahsildaroğulları, Armstrong, Kouassi, Yakup, Erkan, Gökhan, Kaan, Fourmy

Goller: 50.Dk Lawal, 69.Dk Weston (Yeşilova)-32, 74 ve 78.Dk Fourmy, 80.Dk Kasım (Lefke)

K.Kart: Dk. 72 Gökhan(Lefke)

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen AKSA Süper Ligde Süleyman Göktaş Sezonu'nun13. hafta maçında Alsancak Yeşilova– Lefke TSK’yı konuk etti.

Mustafa Hidayet Çağlar Stadında oynanan Alsancak Yeşilova– Lefke TSK maçını Kerem Eran yönetti.

Maç dengeli başlarken, A. Yeşilova’dan Fidelis’in 23’te sakatlanıp oyundan çıkması sonrasında Lefke oyun üstünlüğünü eline aldı. 32’de Fourmy’nin golüyle ilk devre 0 – 1 sona erdi.

İkinci devreye Alsancak Yeşilova daha etkili başladı. Lawal ve kafayla Weston’un golleriyle ev sahibi ekip 2 – 1 öne geçti. Gökhan 72’de kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Lefke, bu andan itibaren sahada adeta coştu. Fourmy’nin kafa ve penaltıdan attığı goller ile Kasım’ın golü sonrasında skor biranda 2 – 4 oldu. Maç da bu skorla sona erdi.

(Foto: Soydan SAKALLI)