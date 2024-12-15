Stat: Mağusa Canbulat Stadı

Hakemler: Turgay Misk, Hakan Gök, Yusuf Atlar

Mağusa Türk Gücü: Ufuk, Mehmet Gürlü, Zihni, Bünyamin, Nehir, Razak, Doğukan, Erhun, Emre Özsin (52’ Hasan Celil), Şenol, Sinan

Mesarya: Ercan, Abdullah, İbrahim, Yusuf, Boran, Muhammet, (90’ Oğulcan), Emre, (62’ Okan), Çağlar, Miracle, Mustafa, Tony

Goller:18’ Emre Özsin, 49’ Şenol, 90+2’ Hasan Celil (Mağusa Türk Gücü), 63 Okan (Mesarya)

AKSA Süper Lig’in 13’üncü haftasında Mağusa Türk Gücü ile Mesarya karşılaştı.

Canbulat Stadı’nda yer alan mücadeleyi 3-1 kazanan MTG, zirve yarışına kayıpsız devam etti. Sakatlıkları bulunan Opa N’guette ve Nevzat Duran’ın yanı sıra kırmızı kart cezalısı Emre Kuvvetlişahin ile Mehmet Erol’dan yoksun mücadele eden Mağusa Türk Gücü 19’uncu dakikada Emre Özsin ile öne geçerken ilk yarı bu sonuçla tamamlandı.

50’nci dakikada Şenol Şöför karşı karşıya pozisyonda topu filelerle buluşturarak skoru 2-0 yaptı.

64’üncü dakikada oyuna kısa süre önce giren Okan Göktürk, kafa ile skoru 2-1’e getirdi.

90+2’nci dakikada Hasan Celil Evren, Erhun’dan aldığı pasla kalecinin yanından topu ağlara göndererek maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Mağusa Türk gücü puanını 27 yaparken, Mesarya 23 puanda kaldı.

Ligde gelecek hafta Mağusa Türk Gücü, Lefke deplasmanına gidecek. Mesarya ise Çetinkaya’yı konuk edecek.