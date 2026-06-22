Lefke’de önceki gün saat 14.00'te Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 29 yaşındaki isminin baş harfleri K.K.T.’nin kullanımındaki araçta, üzerinde ve evinde arama yapıldı. Aramalarda, tasarrufunda toplam 21 gram ağırlığında hintkeneviri, 4 gram kokain ve 4 gram MDMA türü uyuşturucu madde bulundu.

Polis ayrıca uyuşturucu madde içerdiğine inanılan hap, 500 miligram ağırlığında toz madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi tespit ederek, emare olarak aldı. K.K.T. tutuklandı ve dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Tutku Kızıltaç olayla ilgili bulguları aktardı.

Polis, 20 Haziran 2026 tarihinde saat 14:00 raddelerinde Lefke’de, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli bir polis ekibi tarafından, gerçekleştirilen operasyonda, zanlı K.T.N'nin, park halindeki araç içerisinde tespit edilerek huzurunda, üzerinde ve konu araç içerisinde yapılan aramada; tasarrufunda yaklaşık 16 gram ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini ve zanlının suç üstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis olayın akabinde zanlının Lefke'de bulunan ikametgahında mahkeme emri ile huzurunda yapılan aramada, ikametgah içerisinde yaklaşık 5 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, yaklaşık 4 gram kokain türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan madde, 1 adet uyuşturucu madde içerdiğine inanılan mavi renk hap, yaklaşık 500 miligram ağırlığında mavi renk toz madde, yaklaşık 4 gram ağırlığında MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını mahkemeye aktardı. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın yeni başladığını emarelerin analize gönderileceğini ayrıca zanlının vermiş olduğu ifadesinin teyit ve tekzip edileceğini belirterek ilk etapta soruşturma maksatlı zanlının 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi zanlının soruşturmanın salimen yürütülebilmesi maksadı ile ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.