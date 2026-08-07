Girne'ye bağlı Boğazköy mevkisinde Atatürk Caddesi'nde 28 Temmuz'da meydana gelen ve 39 yaşındaki Hasan Düzgen'in yaşamını yitirdiği, 27 yaşındaki Rasul Jorayev'in ise ağır yaralandığı trafik kazasının zanlısı 22 yaşındaki isminin baş harfleri J.P.A. dün yeniden Girne Kaza Mahkemesi'ne çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran tahkikat memuru, zanlının "tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma, dikkatsiz sürüş, tehlikeli sürüş, sürat, sigorta kapsamaksızın araç kullanma, uyuşturucu madde tasarrufu ve izinsiz ikamet" suçlarından methaldar olduğunu anımsattı.

Polis, Gönyeli'de yaşayan zanlının 28 Temmuz 2026 tarihinde Atatürk Caddesi'nde aşırı sürat ve dikkatsiz şekilde araç kullandığını, yolun solundan çıkarak önce makinist garajında park halinde bulunan bir araca, ardından başka bir araca, daha sonra Hasan Düzgen'e ait kamyonete ve o sırada bölgede bulunan Hasan Düzgen ile Rasul Jorayev'e çarptığını anlattı.

Kazada ağır yaralanan Hasan Düzgen'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini, Rasul Jorayev'in ise hastaneye kaldırılarak yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını belirten polis, zanlının kazanın ardından koşarak olay yerinden kaçtığını söyledi.

Polis ekiplerinin yürüttüğü arama sonucu zanlının aynı gün saat 14.00'te Dağyolu üzerindeki bir mandırada tespit edilerek tutuklandığını ifade eden polis, Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi'ne götürülen zanlıdan kan örneği alınarak laboratuvara teslim edildiğini, araçta yapılan aramada ise folyoya sarılı yaklaşık yarım gram hint keneviri türü olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulunarak emarenin analize gönderildiğini anlattı. Polis, ayrıca zanlının 24 Ocak 2023 tarihinden bu yana ülkede ikamet izinsiz yaşadığının belirlendiğini söyledi.

Polis, zanlı hakkında 29 Temmuz'da 2 gün, 31 Temmuz'da ise 6 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde çok sayıda ifade temin edildiğini belirtti.

Hasan Düzgen'in evli ve iki çocuk babası olduğunu kaydeden polis, ağır yaralanan Rasul Jorayev'in ise halen yoğun bakım servisinde tedavisinin sürdüğünü söyledi.

Soruşturmanın tamamlandığını ifade eden polis, zanlının toplumda infial yaratan bir olaya karıştığını, ikamet izninin bulunmadığını ve serbest kalması halinde kaçma ihtimali olduğunu belirterek, yargılanıncaya kadar 3 ay süreyle cezaevinde tutuklu kalmasını talep etti.

"ZANLININ İKAMET İZNİ YOK"

Savcının sorusu üzerine polis, zanlının ülkede ikamet izinsiz bulunduğunu yeniden belirtirken, kazada yaklaşık 1 milyon TL maddi hasar meydana geldiğini de mahkemeye aktardı.

ZANLIDAN "ÖZÜR"

Mahkemenin tutukluluk süresine itirazı olup olmadığını sorması üzerine zanlı, tutukluluğa itiraz etmedi.

Söz hakkı verilen zanlı, "Sizden özür dilerim. Süratliydim. Kaza yaptım. Şimdiye kadar böyle bir kaza yapmadım. Özür dilerim." ifadelerini kullandı.

Mahkeme, zanlının yargılanıncaya kadar 3 ay süreyle cezaevinde tutuklu kalmasına emir verdi.

ANNENİN FERYADI

Öte yandan zanlı, duruşmanın ardından cezaevine götürülmek üzere araca bindirildiği sırada Hasan Düzgen'in annesi Nazife Düzgen, "Katil, evladımı benden aldın." sözleriyle tepki gösterdi.