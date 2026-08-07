Gönyeli’de geçtiğimiz salı akşamı saat 22.00 sıralarında evde eşi ile tartışan 50 yaşındaki isminin baş harfleri B.S.C., eşini darp etti.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahıs dün tutuklandı ve muhaceret kayıtlarından yapılan kontrolde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak yaşadığı tespit edildi.

Gönyeli’de meydana gelen “Ciddi darp-itale-lisan- KKTC'de ikamet izinsiz kalma” suçlarından tutuklanan B. S. C. dün mahkemeye çıkarıldı.

Gönyeli Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Batuhan Ünal mahkemeye olguları aktardı.

Polis, 4 Ağustos 2026 tarihinde saat 22:00 raddelerinde zanlının Gönyeli’deki ikametgahları içerisinde aralarında çıkan tartışma sonucunda balkon kapısını açarak umumi bir yerden duyulabilecek şekilde eşine hakaret ettiğini söyledi.

Polis, zanlının İtale-i Lisan'da bulunduktan sonra sağ eli ile eşinin kolunu tutup, sol eli ile boğazını sıkarak ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Polis, şikayetçinin beyanı üzerine aynı gün polis ekibi eşliğinde Lefkoşa Devlet Hastanesine götürüldüğünü, yapılan muayene sonucunda temin edilen doktor raporunda boyun kısmının solunda 1.5 cm çapında kızarıklık tespit edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan tahkikat sonucunda zanlının 13 Haziran 2026 tarihinden itibaren 53 gün KKTC' de ikamet izinsiz olarak bulunduğunun tespit edildiğini söyledi. Polis, zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını, ülkede yasal statüsünün olmadığını belirterek, tutuklu yargı talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 20 günü aşmayan süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.