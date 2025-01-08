AKSA Süper Lig ekibi Lefke'nin Acapulco Otel kampı tüm hızıyla sürerken zorlu geçen antrenmanlarda futbolcuların adeta pestili çıkıyor. Adnan Doğruyol başkanlığındaki yönetimle şartlarda anlaşarak görevi kabul eden Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, yurt dışından döndükten sonra Adnan Doğruyol nezaretinde imzayı attı ve çalışmalara zaman geçirmeden başladı.

Zorlu kamp şartlarında günü 3 çalışmayla tamamlayan Lefke'de hedefin ligde üst sıraları zorlamak ve kupada gidilebilecek son noktaya gitmek olarak açıklayan Teknik Direktör Topaloğlu takımına güvendiğini de ekledi.