Soydan SAKALLI

Abdullah Özsusuzlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, devre arası atletik testini gerçekleştirdi. Merkez Hakem Kurulu başkanı Abdullah Özsusuzlu ve MHK üyelerinin de tam kadro izlediği Lefkoşa Atatürk Stadında yapılan atletik teste, 84 hakem katıldı. Teste katılan tüm hakemle soğuk havaya rağmen testi başarıyla tamamladılar. Kadınlar Süper Kupa maçında görevli 4 hakem ile hasta olan bazı birkaç hakem dışında hakemlerin büyük bölümünün katıldığı testten elde edilen başarılı sonuçlar, Merkez Hakem Kurulu üyelerini de memnun etti.