Aksa Süper Ligin batı bölgesi ekibi Lefke’de teknik direktör İsmail Soydan’la yollar ayrıldı.

Süper Lig ekiplerinden Lefke, teknik direktör İsmail Soydan ile sabah saatlerinde yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden yeni teknik adam arayışlarına başladı. Menekşe-beyazlı kulübün ilk teması ise deneyimli çalıştırıcı Derviş Kolcu ile oldu.

Lefke yönetimi, Kolcu ile ilk görüşmesini gerçekleştirirken tarafların olumlu bir atmosferde buluştuğu öğrenildi. Kulübün, deneyimli teknik adamla yarın yeniden bir araya gelerek detayları masaya yatıracağı belirtiliyor.

Derviş Kolcu’nun Lefke’nin yeni teknik direktörü olması güçlü bir ihtimal olarak değerlendirilirken, görüşmelerin seyrine göre kısa süre içinde resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.