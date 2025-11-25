UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor.

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasında bugün Belçika'dan Union Saint-Gilloise'yı ağırlayacak.

RAMS Park'taki müsabaka saat 19.45'te başlayacak. Mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez yönetecek.

Temsilcimizin kritik mücadelesi TRT 1 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk maçında deplasmanda Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildi.

Şampiyonlar Ligi'ne istediği gibi başlayamayan Galatasaray, organizasyondaki ikinci maçta konuk ettiği İngiliz devi Liverpool'u 1-0, üçüncü maçta sahasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i 3-1 ve dördüncü maçta da Hollanda'dan Ajax'ı deplasmanda 3-0 yendi. Sarı-kırmızılılar, 4 maç sonunda elde ettiği 9 puanla Şampiyonlar Ligi'nin 5. haftasına 9. sırada girdi.

Sarı-kırmızılılar, Union SG karşısında galip gelerek kulüp tarihinde ilk kez dört kez üst üste Şampiyonlar Ligi'nde maç kazanmayı hedefliyor.

Union SG ise bu sezon "Devler Ligi"ne Hollanda temsilcisi PSV'yi deplasmanda 3-1 mağlup ederek başladı. Sonraki iki karşılaşmasında İngiltere temsilcisi Newcastle ve İtalya ekibi Inter'e iç sahada 4-0 mağlup olan Union SG, son maçta da İspanya'dan Atletico Madrid'e deplasmanda 3-1 yenildi. Belçika ekibi, 3 puanla 28. sırada yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın programı (TSİ) ve maçların yayınlanacağı kanallar şöyle:

BUGÜN

20.45 Ajax (Hollanda) - Benfica (Portekiz) - Tabiispor

20.45 Galatasaray - Union Saint-Gilloise (Belçika) TRT1

23.00 Manchester City (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) Tabiispor1

23.00 Chelsea (İngiltere) - Barcelona (İspanya) Tabiispor

23.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Villarreal (İspanya) Tabiispor4

23.00 Napoli (İtalya) - Karabağ (Azerbaycan) Tabiispor3

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Athletic Bilbao (İspanya) Tabiispor6

23.00 Bodo/Glimt (Norveç) - Juventus (İtalya) Tabiispor2

23.00 Olimpik Marsilya (Fransa) - Newcastle United (İngiltere) Tabiispor5

26 Kasım Çarşamba:

20.45 Kopenhag (Danimarka) - Kairat (Kazakistan) Tabiispor1

20.45 Pafos (Kıbrıs Rum Kesimi) - Monaco (Fransa) Tabiispor

23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Tottenham (İngiltere) Tabiispor3

23.00 Liverpool (İngiltere) - PSV (Hollanda) Tabiispor4

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayern Münih (Almanya) Tabiispor

23.00 Atletico Madrid (İspanya) - Inter (İtalya) Tabiispor1

23.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Atalanta (İtalya) Tabiispor5

23.00 Sporting (Portekiz) - Club Brugge (Belçika) Tabiispor6

23.00 Olympiakos (Yunanistan) - Real Madrid (İspanya) Tabiispor2