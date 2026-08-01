Lefke Türk Spor Kulübü’nde teknik direktörlük görevine kısa süre önce getirilen Niyazi Göksun, yönetimle yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle görevinden ayrıldığını doğruladı.

Mustafa Şenal’a konuşan Göksun, ayrılık kararının temelinde takım planlaması ve hedefler konusunda yönetimle aynı noktada buluşamamalarının yattığını belirtti.

Göksun, “Rutin konular ve özellikle takım planlamasıyla ilgili yönetimle hemfikir olamadığımız noktalar oldu. Dün bir değerlendirme yaptık. Yönetimin açıklama yapmasını beklemeyi tercih ettim. Açıklamayı onların yapmasının daha doğru olacağını düşündüm.” dedi.

Lefke’nin sezon hedefinin üst sıralar ve şampiyonluk mücadelesi olduğunu ifade eden deneyimli teknik adam, bu hedef doğrultusunda kadro planlaması konusunda farklı görüşlerin ortaya çıktığını söyledi.

Yaklaşık beş günlük bir çalışma süreci geçirdiklerini belirten Göksun, “İlk antrenmanımızı cumartesi günü yaptık. Beş günlük süreçte transferler, iç ve dış transfer planlaması konusunda görüş ayrılıkları oluştu. Futbolda bunlar normal şeylerdir.” ifadelerini kullandı.

Göksun, sözlerini, “Her iki taraf için de hayırlısı olsun. Lefke’nin arzuladığı başarıyı yakalamasını gönülden diliyorum.” diyerek tamamladı.

(Haber ve Fotoğraf: Mustafa Tyson Şenal)