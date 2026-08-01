Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) tarafından organize edilen U13 Ligi’nde şampiyon, dün oynan final karşılaşmasıyla belli oldu.

Dumlupınar ile Küçük Kaymaklı U13 takımlarının finalde kozlarını paylaştığı zorlu mücadeleyi 2- 1 kazanan Dumlupınar U13 Ligi’nde şampiyonluğa ulaştı.

Cihangir Stadı’nda dolu tribünler önünde oynanan ve orta hakemliğini Abdülkadir Karadağ’ın yaptığı zorlu final maçında her iki takımda ortaya koydukları mücadele ile taraftarların takdirini topladılar.

Karşılaşmaya iyi başlayan Dumlupınar U13 takımı 7. Dakikada Deniz Celalettinoğlu’nun ayağından bulduğu golle 1 – 0 öne geçti. Bu gol sonrasında toparlanan K.Kaymaklı takımı 19. Dakikada Çağan’ın kendi kalesine attığı golle skoru 1 – 1 yaptı. İlk devrede de bu sonuçla tamamlandı.

İkinci devrede karşılıklı ataklarla geçerken 50. dakikada gelişen Dumlupınar atağında oyuna ikinci devrede giren Ali Aret Çağdaş topu ağlara göndererek skoru 2 – 1 yaptı. Bu gol sonrasında K.Kaymaklı takımı beraberlik için yüklense de aradığı golü bulamadı ve maç 2 – 1 Dumlupınar üstünlüğünde tamamlandı.

Dumlupınar takımı şampiyonluk kupasını KTFF Eğitim Üst Kurlu Başkanı Hüseyin Ekmekçi’nin elinden aldı.