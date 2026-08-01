Alsancak Yeşilova Kulüp Başkanı Redif Nurel, 5 Ağustos’ta gerçekleştirilecek KKTC Futbol Kulüpleri Birliği Genel Kurulu öncesinde başkanlığa aday olduğunu duyurdu.

Adaylık kararını kulüp başkanlarıyla yaptığı görüşmelerin ardından aldığını belirten Nurel, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu Başkanı Hasan Sertoğlu’nun fikstür çekiminde Kulüpler Birliği ile ilgili yaptığı değerlendirmelerin ve birlik çağrısının bu süreçte etkili olduğunu ifade etti.

Açıklamasında Kulüpler Birliği’nin mevcut durumuna da değinen Nurel, “Birliğin bu noktaya gelmesi hepimizin suçudur” diyerek tüm kulüp başkanlarını birlik çatısı altında kenetlenmeye davet etti.

Kulüpler Birliği’nin yeniden güçlü ve etkin bir yapıya kavuşması gerektiğini vurgulayan Nurel, bu hedef doğrultusunda sorumluluk almaya hazır olduğunu belirterek, 5 Ağustos’ta yapılacak genel kurulda başkanlığa aday olduğunu resmen açıkladı.

Genel kurulda Kulüpler Birliği’nin yeni yönetiminin belirleneceği seçim, futbol camiası tarafından yakından takip ediliyor.