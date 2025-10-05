Lefke’de dün “Lefke Yavaş Yürüyüş – Lefke Slow Walk” etkinliği yapıldı.

Lefke Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Lefke Doğa Sporları Derneği, Lefke Belediyesi ve Lefke Turizm Derneği iş birliğinde düzenlenen yürüyüşe Lefke halkının yanı sıra Lefke Avrupa Üniversitesi öğrencileri de katıldı.

Açıklamada, Lefke Doğa Sporları Derneği Başkanı Hüseyin Hasan Dağlı'nın rehberlik ettiği yürüyüşle doğa turizmini teşvik etmek, Lefke’nin ekoturizm potansiyeline dikkat çekmek ve sağlıklı yaşam bilincini artırmanın amaçlandığı belirtildi.