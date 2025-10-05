Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), öğretmenliğin sadece özveriyle icra edilen bir meslek değil, geleceğin en büyük kamusal yatırımı olduğu olduğunu vurguladı.

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gelener mesajında toplumun geleceğini inşa eden öğretmenliğin son yıllarda artan siyasi baskılar, iş yükü, düşük ücret politikaları ve öğretmenlik mesleğine yönelik itibarsızlaştırıcı söylemler nedeniyle giderek daha az tercih edilen bir meslek haline geldiğini kaydetti.

Gelener, kamusal eğitimin bir maliyet değil, toplumun geleceğine yapılan en önemli yatırım olduğuna dikkat çekti. “Okulların eksikliklerle boğuştuğu, öğretmenlerin kendi maaşlarıyla sınıf malzemesi aldığı bir ortamda nitelikli kamusal eğitimden söz edilemez.” diyen Gelener, kamu okullarına bütçe ayrılması, okulların fiziki, çalışan ve pedagojik eksiklerinin giderilmesi ve öğretmenlerin özlük haklarının güvence altına alınması çağrısında bulundu.

Dünya genelinde 50 milyon öğretmen açığı bulunduğunu ve bu sorunun geçici çözümlerle ve teknolojik alternatiflerle giderilmeyeceğini de kaydeden Gelener, eğitimin insani bir süreç olduğunu ve okullarda öğretmenlere ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Gelener, “Daha fazla gencin bu mesleği tercih etmesi için hükümetler öğretmenlerin karşısında değil yanında durmalı, öğretmenlik mesleğine yatırım yapmalıdır.” ifadelerini kullandı.

-“Öğretmenlik meslek onurunu ve nitelikli kamusal eğitimi savunma kararlılığımızla Öğretmenler Günü’nü kutluyoruz”

KTÖS Eğitim Sekreteri Süleyman Gelener, öğretmenlik meslek onurunu ve nitelikli kamusal eğitimi savunma kararlılığına vurgu yaparak 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü’nü kutladıklarını kaydetti. Gelener, her yıl olduğu gibi bu yıl da sendika üyeleriyle bir araya gelerek, sorunları paylaştıklarını, dayanışma ruhunu yükselttiklerini ve mücadele iradesini tazelediklerini belirtti.

Gelener, “KTÖS, geçmişten aldığı güçle öğretmenlerin ve toplumun sesi olmaya, nitelikli kamusal eğitimi savunmaya, Kıbrıslı Türklerin varlığına ve geleceğine umut taşımaya kararlıdır.” vurgusunda bulundu.